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В Бурятии детей без взрослых выгнали из кафе

В Бурятии детей без взрослых выгнали из кафе
Бизнес,  Фото:pexels.com
Действия владелицы общепита были незаконны

Жительница Кабанского района Бурятии возмутилась, что детей в возрасте 12 и 13 лет выгнали из кафе, так как они находились без сопровождения взрослых. Насколько законны действия владелицы общепита, женщина спросила в районной группе «Кабанск-инфо. 24/7».

- Я позвонила на горячую линию Роспотребнадзор в Улан-Удэ, мне сказали, что не имеют право не впускать. Администрация города сказали тоже самое, но хозяйка кафе утверждает обратное. Если дети были на горке, замёрзли, хотели попить чай и их выгнали, это закон у нас такой? – возмутилась женщина.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе правительства республики.

- Требование по ограничению пропуска несовершеннолетних без сопровождения взрослых распространяется только на торгово-развлекательные центры и торговые организации, реализующие непродовольственные товары. Эту меру эпидемиологическая служба ввела для того, чтобы усилить контроль за детьми и разобщить в период распространения вируса. В данном случае действия владельца кафе не обоснованы, - цитирует правительство «Кабанск-инфо. 24/7».

Также здесь добавили, если этот общепит находится внутри торгового центра, то есть это фудкорт, тогда действия владельца кафе обоснованы.

Как сообщал «Байкал-Daily», это ограничение ввели в конце прошлого года. Дети до 18 лет без сопровождения вакцинированных взрослых не могут посещать торговые центры. У взрослых на входе проверяют QR-код о вакцинации, недавно перенесённом заболевании и пр. 
кафе дети

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