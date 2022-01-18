Глава Бурятии проверил предприятие по выпуску туалетной бумаги

18 января глава Бурятии Алексей Цыденов посетил улан-удэнский бумажный завод ООО «Хай Левел». Предприятие с 2021 года выпускает туалетную бумагу из вторсырья. На сегодняшний день завод вышел на производственные мощности и планирует расширять линию выпускаемой продукции, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
- Коллеги открыли очень правильный бизнес, он много эффектов имеет. Первое – это, безусловно, само производство - рабочие места и доходы для наших жителей. Второе – это переработка макулатуры, тема экологии и обращения с отходами, использование вторичного сырья, сюда жители Улан-Удэ могут сдать свою макулатуру и по выгодной цене, - рассказал Алексей Цыденов.\
Глава Бурятии также заверил, что бумажному заводу готовы оказать поддержку для запуска новых производств.
- Они видят свои пути развития и вопрос не только в переработке макулатуры. Здесь планы по целлюлозе. Сейчас в республики в опытном режиме начата посадка технической конопли, для этого производства она также подойдёт, коллеги из неё могут делать салфетки, бумажные полотенца. Перспективы есть, и они обширные. А для жителей Бурятии появится возможность покупать местную, качественную продукцию по более низкой цене, - добавил Цыденов.
Директор бумажного завода Юрий Соктоев рассказал, что в перспективе у них сбыт в Монголию.
На сегодня объём производства составляет до 100 тысяч рулонов в месяц. Объем переработанной макулатуры в декабре 2021 года составил семь тонн. Основные потребители продукции - жители Республики Бурятия, Иркутской области и Забайкальского края. В перспективе при приобретении более мощного оборудования в 2022 году, предприятие будет готова производить до 2 млн рулонов в месяц и перерабатывать 300 тонн макулатуры. Плюсом планируется увеличить количество рабочих мест до 30-ти.
Как сообщал «Байкал-Daily», о предприятии жители Бурятии узнали осенью. Сообщалось, что молодой предприниматель Юрий Соктоев до открытия бумажного завода строительным бизнесом. Позже он решил оставить фирму и уехал в Японию, где познакомился с инфраструктурой по сбору и переработке отходов. По приезду Юрий продал свою строительную фирму и выбор бизнесмена пал на производство туалетной бумаги.