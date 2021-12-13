Жители Бурятии считают, что работает «мафия перекупов» дров

Продавец рассказал, как устроен «бизнес на дровах»
Одной из наболевших проблем для улан-удэнцев, живущих в частных домах, остаётся высокая цена на твёрдое топливо. В этом году цена за небольшую машину дров составляет порядка 12 тысяч рублей.
В бурятском паблике «Аноним 03» то и дело обсуждают эту проблему. Накануне здесь высказался продавец дров и объяснил высокую наценку. По его словам, в деревне машина дров стоит на несколько тысяч дешевле, но по дороге до города происходит наценка.
- В деревне стоит шесть-восемь тысяч, но через посты не проехать, каждые пять минут проверяют документы, пока везёшь кричат то, что они поддельные, что сейчас, если домой не уедешь, то всё - конец. Если проехал и поставишь ценник в шесть или восемь, подойдут остальные, пригрозят голову проломить, ещё за место требуют деньги, как в 90-х годах. Это всё мафия перекупов... – написал анонимный автор.
В комментариях подписчики разделились на два лагеря. Одни твердят, что нет никакой «мафии перекупов», и это просто тяжёлая работа, за которую необходимо платить соответственно. Другие же злятся на таких махинации.
Кто-то из подписчиков предложил бурятским блогерам провести эксперимент, и привезти дрова в города, продав по деревенской цене: «Где наши суперблогеры? Ради эксперимента наймите машину и попробуйте продать намного ниже, которые стоят на Левом берегу. Тогда перекупы наедут, и крыша подтянется слабо раскрыть. Никто не согласится», «Это чистая правда, кто хочет усомниться, тот может ради эксперимента на машине подъехать и продавать дрова по пять тысяч рядом с перекупами».
Пока жители Левобережья борются за низкие цены на топливо, другие публикуют в соцсетях фотографии задымленного города. Эта проблема ежегодно поднимается с наступлением холодов. Недавно институт прикладной экологии и гигиены (Санкт-Петербург) выполнил моделирование перевода Левобережной части Улан-Удэнской агломерации на электроотопление. В случае перехода с дров и угля на электроотопление предельно допустимая концентрация по бензапирену снизится до 0,25 пунктов.
Жители Бурятии считают, что работает «мафия перекупов» дров
Бизнес, Фото:
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