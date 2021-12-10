Смоделирован перевод Левого берега Улан-Удэ на электроотопление

Институт прикладной экологии и гигиены представил правительству Бурятии доклад по сводным расчётам загрязнения атмосферы Улан-Удэ в 2021 году. До этого такая работа выполнялась в 2013 году.









В своём прогнозе учёные из Санкт-Петербурга рассчитали модель, в которой 11 тысяч домов в микрорайонах Солдатский, Тулунжа, Исток в Советском районе и 16 тысяч домов в микрорайонах Поселье, Сужа, Сотниково в Иволгинском районе перейдут на электроотопление.

Институт прикладной экологии и гигиены (Санкт-Петербург) выполнил моделирование перевода Левобережной части Улан-Удэнской агломерации на электроотопление. Как сообщает проектно-аналитический комитет администрации Улан-Удэ, в случае перехода с дров и угля на электроотопление предельно допустимая концентрация по бензапирену снизится до 0,25 пунктов.Авторы пришли к выводу, что это сделает атмосферный воздух намного чище, предельно допустимая концентрация по бензапирену снизится до 0,25 пунктов, так как исключается влияние автономных источников теплоснабжения на атмосферу.Отмечается, что из всех видов отопления вариант с электроотоплением дешевле в 20 раз – понадобится порядка 5,1 млрд рублей. Газификация обойдётся, как минимум, в 100 млрд рублей, перевод на центральное тепло – в 116 млрд рублей.– Модель показывает эффективность нашей идеи, а по соотношению «финансовые затраты к экологической эффективности» электроотопление - пока лучший вариант. Конечно, есть опасения и тревоги энергетиков по состоянию электросетевого хозяйства, здесь наша общая задача – обеспечить энергетическую безопасность. Но экологи доказывают, что этот путь – верный, хотя есть на нем еще много препятствий. Со сводными расчётами и питерскими учёными работа выходит на новый уровень, – сообщил председатель проектно-аналитического комитета Вадим Имидеев. – На сегодня это ведущий институт в стране по проблемам загрязнения атмосферы. Высочайшая компетенция, и опыт работы почти по всем проблемным городам именно в сфере загрязнения атмосферы.Все работы идут по комплексному плану, разработанному городом, для подготовки включения Улан-Удэ в федеральный проект «Чистый воздух».