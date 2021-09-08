В Бурятии бизнесмена посадили за хищение 3,5 млн рублей

В Баргузинском районе Бурятии генеральный директор строительной организации признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и получил реальный срок.
Как сообщал «Байкал-Daily», строительная фирма занималась капитальным ремонтом Дома культуры в селе Баянгол. МВД по Бурятии пришло к выводу, что с сентября по декабрь 2012 года руководитель подрядной организации внёс в акт о приёмке и в справку о стоимости выполненных работ ложные сведения. В результате он необоснованно получил свыше 3,5 млн рублей.
В ходе расследования были проведены строительно-технические экспертизы. Для определения скрытых, недоступных визуальному восприятию видов работ по прокладке наружных тепловых сетей был вскрыт грунт на нескольких участках теплотрассы. Были произведены замеры строительных конструкций и элементов. Обследования и показали, что бизнесмен смошенничал на строительных работах.
Приговором Баргузинского районного суда ему назначено три года лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.
- Судом также удовлетворён иск прокурора республики о взыскании с виновного причиненного им ущерба в полном объёме. Приговор суда не вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.