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Четыре группы товаров, перевозка которых по стране сейчас особенно выгодна

Четыре группы товаров, перевозка которых по стране сейчас особенно выгодна
Бизнес,  Фото:предоставлено «Байкал-Сервис»
В транспортной компании «Байкал-Сервис» до конца июля действуют акции, по которым клиентам выгодно отправлять грузы, пользующиеся в летние месяцы повышенным спросом

- Каждую весну и первую половину лета мы традиционно наблюдаем рост спроса на перевозку товаров DIY (товары для строительства и ремонта, сада, дачи, а также домашний декор, мебель, инструменты, сантехника и другое), но в этом сезоне он превзошел обычные сезонные значения, — сообщил нашему изданию заместитель генерального директора по продажам и маркетингу ООО «Байкал-Сервис ТК» Алексей Худов. — Можно предположить, что в этом году немалое число граждан предпочли все-таки больше времени проводить на даче, тем более что отдых за границей для нас по-прежнему под вопросом, да и к отдыху на российских курортах далеко не все успели подготовиться.

Учитывая подобные сезонные закономерности, «Байкал-Сервис» всегда старается предложить клиентам более выгодные условия на транспортировку в период высокого спроса на те или иные товары. Так, сейчас можно сэкономить 15 % на междугородней перевозке целой группы товаров.

По акции «Везём хорошую погоду» «Байкал-Сервис» предлагает транспортировку со скидкой 15 % климатического, теплового и вентиляционного оборудования - кондиционеров, радиаторов, батарей и прочее.

«Едем на дачу» будет интересна тем, кому нужно доставить столь востребованные в это время товары для сада и огорода, а также дачные принадлежности.

Предложение «Для спорта и отдыха» говорит само за себя, оно распространяется на широкий перечень спортинвентаря и товаров для отдыха.

Наконец, акция «Мастерам везёт» дает право на 15 % скидку при перевозке всевозможного рабочего инструмента.

Все перечисленные акции действуют до 31 июля по всей филиальной сети компании. С полным перечнем грузов, на которые распространяется скидка, можно ознакомиться на сайте компании - https://www.baikalsr.ru/

Для того, чтобы рассчитать скидку, в калькуляторе на сайте при расчёте стоит выбрать характер или категорию груза, например, спортивные товары.

Основная специализация транспортной компании «Байкал-Сервис» – сборные перевозки, которые год от года набирают популярность. Тому есть несколько причин. Во-первых, клиент не переплачивает за перевозку, так как ему не надо заказывать отдельную машину, он платит только за место, которое занимает его груз в фуре. Во-вторых, благодаря оптимизации маршрутов, сроки доставки из точки А в точку В сокращаются, клиент изначально знает, когда его груз доедет до получателя, он также может отслеживаться свой груз, получать в личный кабинет фотографии груза с разных этапов транспортировки.

Добавим, что «Байкал-Сервис» специализируется на доставке грузов по России и ближнему зарубежью (Казахстан, Белоруссия, Кыргызстан). В настоящее время компания присутствует более чем в 300 городах, в 116 из них открыты ее филиалы. В столице Бурятии филиал ТК «Байкал-Сервис» работает с 2017 года, он находится на улице Амбулаторная, 2А. 

 
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