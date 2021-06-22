Фильм про байкальскую нерпу устанавливает рекорды по сборам

Фильм, снятый на Байкале, становится самым кассовым российским неигровым фильмом в истории
Фильм «Байкал. Удивительные приключения Юмы» (0+) уже по итогам первых двух выходных становится самым популярным неигровым фильмом в истории России - в кинотеатрах его уже посмотрели почти 160 тысяч зрителей. Это наибольшее количество просмотров зрителями в кинотеатрах среди всех российских и зарубежных фильмов в этой категории.
Сборы нового кассового лидера за 10 дней проката составили более 30 млн рублей, что является абсолютным рекордом для отечественной киноотрасли. Предыдущий рекордсмен - фильм «BEEF: Русский хип-хоп» собрал в 2019 году за первые два уикенда 16,8 млн рублей и чуть больше 23 млн рублей за месяц проката (93,4 тысячи зрителей), а его предшественник, фильм «Медведи Камчатки. Начало жизни», в 2018 году за аналогичный период собрал около 3 млн рублей и общие сборы за все время проката составили 7,7 млн (33,3 тысячи зрителей). Два других фильма 2021 года в этом жанре, «Полет над Россией» (Германия) и «Нерка. Рыба красная» (Россия), показали совсем скромные результаты.
Такой результат художественно-образовательному фильму «Байкал. Удивительные приключения Юмы» удалось достичь благодаря очень широкой росписи сеансов - в новый отечественный киноформат поверили около 1000 кинотеатров от Калининграда до Владивостока. Фильм можно посмотреть практически в каждом втором кинотеатре страны, а кинокритики уже называют его «самым добрым фильмом года», сообщает пресс-службе минкульта Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии презентация фильма состоялась в начале июня.
Картина создана в художественно-образовательном формате, который позволяет узнать о природном богатстве самого большого пресного озера нашей планеты через историю жизни одного из его обитателей - юной байкальской нерпы Юмы от рождения до путешествия на Ушканьи острова. Роли в фильме исполнили настоящие дикие животные. Создателям проекта удалось впервые снять байкальских нерп – эндемиков Байкала – в естественной среде обитания.
Фильм про байкальскую нерпу устанавливает рекорды по сборам
Бизнес, Фото:
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