Предприниматели разместили неподобающие объявления «Вконтакте»
Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ обнаружила объявления, содержащие ограничения дискриминационного характера, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В апреле двое индивидуальных предпринимателей разместили в соцсети «ВКонтакте» информацию о вакантных должностях, где указали требования относительно пола и возраста кандидатов. Однако такие требования являются нарушением трудового законодательства.
Прокурор района возбудил дела об административном правонарушении по ст. 13.11.1. КоАП РФ «Распространение информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера».
Мировые судьи Советского и Октябрьского районов Улан-Удэ привлекли работодателей к административной ответственности в виде предупреждения.
Как сообщал «Байкал-Dailу», на днях аналогичные нарушения обнаружили в Бурятии в вакансиях районного центра занятости населения. К кандидатам незаконно предъявляли требования «крепкое физическое здоровье» и «отсутствие вредных привычек».
Закон, запрещающий работодателям указывать ограничения дискриминационного характера в объявлениях, начал действовать в 2013 году. Речь идёт о таких понятиях, как пол, возраст, раса, цвет кожи, национальность, место жительства, отношение к религии, а также другие обстоятельства, не говорящие о деловых навыках соискателя. Нарушителей ждут штрафы.
В Улан-Удэ обнаружили дискриминационные объявления
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