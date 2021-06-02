В Бурятии центр занятости незаконно требовал иметь крепкое здоровье

Районный центр занятости уличили в дискриминации соискателей



Прокуратура Джидинского района Бурятии проверила объявления о вакансиях районного центра занятости населения. В объявлениях обнаружили нарушение законодательства о занятости населения.



- Центр занятости населения Джидинского района на официальном сайте федеральной службы по труду и занятости в рубрике «Работа в России» разместил сведения о вакансиях, содержащие дискриминационные ограничения. Так, к кандидатам на вакансии водителя-тракториста по подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса предъявлено требование «крепкое физическое здоровье» и «отсутствие вредных привычек», - сообщили в прокуратуре Бурятии.



Директор районного центра занятости привлечена к административной ответственности по ст. 13.11.1 КоАП РФ «Распространение информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера». Она оштрафована на 3 тысячи рублей.

