 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 июня

02 июня

Популярное

Предприниматели: «Если введут ограничения, бизнес Бурятии не выживет»

Предприниматели: «Если введут ограничения, бизнес Бурятии не выживет»
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Предприниматели и промышленники Бурятии обратились к своим коллегам, многие из которых не соблюдают антиковидные правила

В Бурятии общественники, представляющие интересы бизнеса и промышленности, и сами бизнесмены обратились к коллегам-предпринимателям с просьбой соблюдать правила профилактики корогавируса.

Многие организации и предприятия торговли и общепита продолжают нарушать антиковидный режим, пренебрегая масочным и особым дезинфекционным режимом и проводя увеселительные мероприятия без соблюдения социальной дистанции. С начала работы оперштаба по профилактике коронавирусной инфекции мобильные группы составили 15594 протокола об административном правонарушении.

Данные нарушения регистрируются и в последние дни, во время скачка заболеваемости. Суточный прирост заболеваемости уже превысил 90 случаев, а число погибших от коронавирусной инфекции пациентов достигло 904.

Общественники и представители бизнес-сообщества обратились к жителям Бурятии и владельцам кафе и ресторанов, торговых организаций, предприятий сферы услуг с призывом обеспечить для посетителей безопасные условия.

- Бурятское региональное отделение «Опоры России», объединяя на своей площадке весь социально ответственный бизнес, призывает всё предпринимательское сообщество к соблюдению мер безопасности в период распространения коронавирусной инфекции. Опыт весеннего и осеннего локдауна показал, что такая мера губительна для малого и среднего бизнеса. Мы не хотим их повторения. В столь непростое время каждый предприниматель, каждый собственник бизнеса ответственен за будущее всей отрасли. Мы верим в то, что такая сила, как сообщество ответственных и сознательных предпринимателей может внести реальный вклад в борьбу с распространением COVID-19. Сохраним здоровье потребителей – сохраним свой бизнес, - отметил председатель БРО Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Владимир Манжуев.

- Пандемия больнее всего ударила по бизнесу, по предпринимателям. Если введут новые ограничения, бизнес Бурятии просто не выживет. Большая просьба – соблюдайте все правила профилактики! Обращаюсь к организациям общепита, торговли, ко всем организациям, которые работают республики – соблюдайте все меры! Главная прививка от вируса – наша ответственность! – обратилась к предпринимателям вице-президент Торгово-промышленной палаты Бурятии Валентина Намсараева.

- Я сам перенёс эту болезнь, и, к сожалению, из-за нее понёс самую большую утрату – болезнь забрала жизнь моей мамы. Поэтому обращаюсь ко всем, особенно к молодёжи – не фрондируйте, поберегите себя и близких, потому что ваше безразличие может аукнуться на ваших близких – мы все друг другу нужны в это трудное время! Я знаю, что многие руководители предприятий ответственно отнеслись к мерам профилактики, но эта третья волна, которая накрыла нас, тем более в летнее время, вынуждает усиливать меры борьбы с вирусом, чтобы уберечь своих людей, - сказал исполнительный директор бурятского регионального отделения Союза машиностроителей России Сергей Соляник.

предприниматели коронавирус профилактика
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В туристических местах на Байкале может появиться McDonald's
В туристических местах на Байкале может появиться McDonald's
Бизнес, 03.06.2021
Пока McDonald's  планирует зайти только в Иркутскую область
МегаФон и НТВ проведут первую федеральную телетрансляцию в 5G
МегаФон и НТВ проведут первую федеральную телетрансляцию в 5G
Бизнес, 02.06.2021
МегаФон развернул сеть 5G на стенде телекомпании НТВ на Петербургском международном экономическом форуме
В Улан-Удэ надувные батуты попали под запрет
В Улан-Удэ надувные батуты попали под запрет
Бизнес, 02.06.2021
Решение принято после недавнего происшествия в Барнауле
В Бурятии уничтожат сигареты без маркировки
В Бурятии уничтожат сигареты без маркировки
Бизнес, 02.06.2021
Сигареты без обязательной маркировки обнаружили в Кабанском районе  
Бурятский бизнес испытывает наибольшее давление в ДФО
Бурятский бизнес испытывает наибольшее давление в ДФО
Бизнес, 02.06.2021
Об этом заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики
В Бурятии не планируют закрывать ночные заведения
В Бурятии не планируют закрывать ночные заведения
Бизнес, 01.06.2021
В Роспотребнадзоре заявили о контроле эпидобстановки с COVID-19
Улан-удэнскому ТРЦ «Мёд» исполнился один год
Улан-удэнскому ТРЦ «Мёд» исполнился один год
Бизнес, 01.06.2021
За небольшой период «Мёд» стал центром, куда приходят всей семьёй
МегаФон запустил самую широкую тестовую зону с доступом к 5G в России
МегаФон запустил самую широкую тестовую зону с доступом к 5G в России
Бизнес, 01.06.2021
МегаФон проводит тестирование технологии динамического распределения спектра (DSS) в Санкт-Петербурге
В Бурятии в кафе нашли работников без трудовых договоров
В Бурятии в кафе нашли работников без трудовых договоров
Бизнес, 31.05.2021
Без заключения трудовых договоров работали бармен и помощник повара
В Бурятии оштрафовали арбитражного управляющего
В Бурятии оштрафовали арбитражного управляющего
Бизнес, 31.05.2021
Бездействие арбитражного управляющего способствовало затягиванию процедуры конкурсного производства
Smartavia добавляет рейсы на маршруте «Улан-Удэ-Москва»
Smartavia добавляет рейсы на маршруте «Улан-Удэ-Москва»
Бизнес, 28.05.2021
Рейсы добавляются в разгар летнего сезона
В Бурятии владельцы «тонущих» магазинов бьются с местными властями
В Бурятии владельцы «тонущих» магазинов бьются с местными властями
Бизнес, 28.05.2021
Непростая ситуация сложилась с гусиноозёрским «Арбатом»
В «Иркутской нефтяной компании» сменится гендиректор
В «Иркутской нефтяной компании» сменится гендиректор
Бизнес, 28.05.2021
Марина Седых занимала пост гендиректора более 20 лет
В Бурятии усилят антиковидный контроль над отелями и гостиницами
В Бурятии усилят антиковидный контроль над отелями и гостиницами
Бизнес, 28.05.2021
Поручение отдал зампред правительства Пётр Мордовской
В Улан-Удэ уничтожат 19 кг санкционного сыра
В Улан-Удэ уничтожат 19 кг санкционного сыра
Бизнес, 28.05.2021
Санкционные продукты изъяли в «Сырной лавке»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^