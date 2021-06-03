Предприниматели: «Если введут ограничения, бизнес Бурятии не выживет»

Предприниматели и промышленники Бурятии обратились к своим коллегам, многие из которых не соблюдают антиковидные правила
В Бурятии общественники, представляющие интересы бизнеса и промышленности, и сами бизнесмены обратились к коллегам-предпринимателям с просьбой соблюдать правила профилактики корогавируса.
Многие организации и предприятия торговли и общепита продолжают нарушать антиковидный режим, пренебрегая масочным и особым дезинфекционным режимом и проводя увеселительные мероприятия без соблюдения социальной дистанции. С начала работы оперштаба по профилактике коронавирусной инфекции мобильные группы составили 15594 протокола об административном правонарушении.
Данные нарушения регистрируются и в последние дни, во время скачка заболеваемости. Суточный прирост заболеваемости уже превысил 90 случаев, а число погибших от коронавирусной инфекции пациентов достигло 904.
Общественники и представители бизнес-сообщества обратились к жителям Бурятии и владельцам кафе и ресторанов, торговых организаций, предприятий сферы услуг с призывом обеспечить для посетителей безопасные условия.
- Бурятское региональное отделение «Опоры России», объединяя на своей площадке весь социально ответственный бизнес, призывает всё предпринимательское сообщество к соблюдению мер безопасности в период распространения коронавирусной инфекции. Опыт весеннего и осеннего локдауна показал, что такая мера губительна для малого и среднего бизнеса. Мы не хотим их повторения. В столь непростое время каждый предприниматель, каждый собственник бизнеса ответственен за будущее всей отрасли. Мы верим в то, что такая сила, как сообщество ответственных и сознательных предпринимателей может внести реальный вклад в борьбу с распространением COVID-19. Сохраним здоровье потребителей – сохраним свой бизнес, - отметил председатель БРО Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Владимир Манжуев.
- Пандемия больнее всего ударила по бизнесу, по предпринимателям. Если введут новые ограничения, бизнес Бурятии просто не выживет. Большая просьба – соблюдайте все правила профилактики! Обращаюсь к организациям общепита, торговли, ко всем организациям, которые работают республики – соблюдайте все меры! Главная прививка от вируса – наша ответственность! – обратилась к предпринимателям вице-президент Торгово-промышленной палаты Бурятии Валентина Намсараева.
- Я сам перенёс эту болезнь, и, к сожалению, из-за нее понёс самую большую утрату – болезнь забрала жизнь моей мамы. Поэтому обращаюсь ко всем, особенно к молодёжи – не фрондируйте, поберегите себя и близких, потому что ваше безразличие может аукнуться на ваших близких – мы все друг другу нужны в это трудное время! Я знаю, что многие руководители предприятий ответственно отнеслись к мерам профилактики, но эта третья волна, которая накрыла нас, тем более в летнее время, вынуждает усиливать меры борьбы с вирусом, чтобы уберечь своих людей, - сказал исполнительный директор бурятского регионального отделения Союза машиностроителей России Сергей Соляник.
Предприниматели: «Если введут ограничения, бизнес Бурятии не выживет»
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