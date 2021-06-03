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В Бурятии выявили 92 новых случая коронавируса

В Бурятии выявили 92 новых случая коронавируса
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Набравшая темп заболеваемость коронавирусом остаётся на высоком уровне

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки коронавирус выявили у 92 человек. Из них 52 в Улан-Удэ.

Заболеваемость, набравшая темп, по-прежнему держится на высоком уровне. Седьмой день подряд выявляют более 80 заражённых, в то время, как 8 мая, к примеру, было всего 22 больных за сутки. Несколько дней назад также суточный прирост также был выше +90 заболевших. В общем, третья волна коронавируса, о которой заявили власти Бурятии, пока сохраняется.

Общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии с начала пандемии достигло 38 857. Из них 54% (20 872) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За всё время победили коронавирус 37 179 жителей Бурятии, или 95%. Накануне вылечились 38 пациентов.

Умерли накануне сразу четверо больных COVID-19. Общее число летальных исходов от коронавируса достигло 904.

С каждым днём в Бурятии становится всё больше госпитализированных. За день их число выросло сразу на 60. Сегодня в стационарах получают лечение 740 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 459.

В отделениях реанимации находится 60 пациентов, что на четыре человека больше, чем днём ранее. Из них 42 человека – на ИВЛ.

Занятость коечного фонда составляет 91%. В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 813 коек (днём ранее было 778). Из них свободно 73 койки.

Амбулаторное лечение проходят 34 пациента с COVID-19. Наблюдаются 1717 человек.

Круг контактных лиц составляет 4939 человек.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в Бурятии разворачивают всё больше ковидных коек. 1 июня в борьбу с коронавирусом вернулась БСМП.

Вернувшихся из-за границы жителей Бурятии оштрафовали за несданные тесты на ковид.

На днях из-за разрастания третьей волны коронавируса были приняты новые ограничительные меры. Так, приостановлены профилактические осмотры и диспансеризация определённых групп взрослого населения в поликлиниках Улан-Удэ. Спортивные и физкультурные мероприятия будут проходить преимущественно без зрителей.
коронавирус профилактика
 
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