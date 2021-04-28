Предприниматель совершила правонарушение повторно
Постановлением Кабанского районного суда от 27 апреля за нарушение антиковидного режима на 30 суток приостановлена деятельность кафе «Чешский дворик».
27 марта в 00.50 кафе «Чешский дворик» в Кабанске работало, вопреки указу главы Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 30 марта на заседании республиканского оперштаба глава Бурятии Алексей Цыденов принял решение снять ограничения по времени работы для организаций общественного питания. До этого в республике действовал запрет на работу общепита после 24.00.
Индивидуальный предприниматель повторно совершила административное правонарушение. Постановлениями райсуда от 18 февраля и от 16 марта 2021 года она уже была признана виновной в совершении аналогичных правонарушений.
- При определении меры наказания суд учёл обстоятельства и характер совершённого административного правонарушения, в том числе то обстоятельство, что она сознательно и неоднократно игнорирует требования действующего законодательства в данной сфере, административное правонарушение по ст. 20.6.1 КоАП РФ совершено ею в третий раз на протяжении трёх месяцев, - отметили в районном суде.
В Бурятии кафе наказали за ночную работу
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