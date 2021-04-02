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В Улан-Удэ будут судить экс-директора «Сити-строй»

В Улан-Удэ будут судить экс-директора «Сити-строй»
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Больше 200 дольщиков так и не получили ключи от своих квартир

Сегодня пресс-служба прокуратура Бурятии сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении бывшего руководителя строительной организации.

- Первый заместитель прокурора Бурятии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя одной из строительных фирм – застройщиков Улан-Удэ. Он обвиняется по статье «Злоупотребление полномочиями», - сообщает прокуратура Бурятии.

По информации источника «Байкал-Daily», речь идёт о фирме «Сити-строй». Она возводила многоквартирный дом на проспекте Строителей, однако дольщики в срок свои квартиры не получили. Дом не сдан до сих пор.

- По версии следствия, с 2014 по 2017 годы, являясь директором фирмы, обвиняемый привлёк от участников долевого строительства денежные средства для строительства многоквартирного дома. Вопреки законодательству о долевом строительстве, 4 млн рублей директор перечислил на счёт подконтрольной ему фирмы. Кроме того, он произвёл незаконное отчуждение нежилого помещения, трёх квартир и трёх машиномест в строящемся доме лицам, перед которыми имел обязательства по договорам подряда и оказания услуг, - раскрыли подробности дела в прокуратуре.

Имущественный вред был оценён в размере 17 млн рублей. Кроме того, нарушены права 236 человек – дольщиков, не получивших свои квартиры вовремя.

В ходе следствия на имущество обвиняемого стоимостью 18 млн. рублей наложен арест.

Наиболее строгая санкция за совершение подобного преступления предусматривает лишение свободы на срок до четырёх лет.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу.

Что касается дома на проспекте Победы, то его будут достраивать благодаря региональному фонду защиты прав участников долевого строительства. Застройщик «Сити-строй» сейчас находится на стадии банкротства. После завершения этой процедуры первый этап строительства новостройки завершат за счёт федеральных средств. Второй этап строительства (где готовность всего 5%) завершать не будут, дольщикам выплатят компенсации.



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