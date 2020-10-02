Иркутских свиней обследовали на африканскую чуму

Положительных проб не выявлено



В Иркутскую межобластную ветеринарную лабораторию за сентябрь была направлена 81 проба биологического и патологического материала домашних свиней. Проводились исследования на африканскую и классическую чуму свиней.



Проведено 91 лабораторное исследование, положительных проб не выявлено, сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Самое главное правило для владельцев животных: не допускать скармливания свиньям продукции свиноводства – это один из главных источников заражения животных.



Все лабораторные исследования на африканскую чуму свиней проводятся за счёт средств федерального бюджета - безвозмездно для граждан и организаций.

