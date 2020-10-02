Положительных проб не выявлено
В Иркутскую межобластную ветеринарную лабораторию за сентябрь была направлена 81 проба биологического и патологического материала домашних свиней. Проводились исследования на африканскую и классическую чуму свиней.
Проведено 91 лабораторное исследование, положительных проб не выявлено, сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Самое главное правило для владельцев животных: не допускать скармливания свиньям продукции свиноводства – это один из главных источников заражения животных.
Все лабораторные исследования на африканскую чуму свиней проводятся за счёт средств федерального бюджета - безвозмездно для граждан и организаций.
Иркутских свиней обследовали на африканскую чуму
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Положительных проб не выявлено
Фермер из Бурятии планирует развивать альтернативную медицину с помощью маралов
На проблему пожаловались жители Бичурского района
Составлено два протокола
Там, где обещали выращивать огурцы круглый год, работы давно не ведутся
16 работников обратились в суд
Сто кубометров пиломатериалов оказались заражены карантинным вредителем
Проверка выявила антиковидные нарушения
Владелец крупной строительной фирмы Бурятии инвестировал в сочинскую недвижимость
Закрытый из-за пандемии бизнес обратился к главе Бурятии с криком о помощи
Тариф предлагает интернет до 100 Мбит/сек и более 120 каналов ТВ
Местные жители не раз жаловались на шум и непристойное поведение посетителей
В дело вмешалась прокуратура
Бизнес, 29.09.2020
Клиенты СберСпасибо смогут обменять бонусы на подписку в аудиосервисе СберЗвук
Бизнес, 29.09.2020
Рыбный деликатес везли из Владивостока в Кемерово