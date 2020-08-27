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В Бурятии заблокировали сайт по продаже дипломов

В Бурятии заблокировали сайт по продаже дипломов
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
На сайте можно было купить дипломы о высшем военном образовании

В Бурятии заблокировали сайт, где продавались поддельные дипломы о высшем военном образовании. Решение о блокировке ресурса вынес Кяхтинский городской суд.

- В ходе мониторинга Интернета установлена интернет-страница, на которой предлагались поддельные дипломы о высшем военном образовании любому пользователю, в том числе несовершеннолетнему. На страницах сайта содержались разделы с указанием видов услуг и их расценок, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии

Сейчас данный сайт включен в реестр доменных имен, содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено. Доступ к запрещённому сайту заблокирован, в чём удостоверился судебный пристав.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Улан-Удэ заблокировали сайт по продаже анаболиков.
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