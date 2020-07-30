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В Бурятии прикрыли кафе, где посуду мыли в ванной

В Бурятии прикрыли кафе, где посуду мыли в ванной
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Кафе не соблюдало санитарные и антиковидные нормы

В Бичурском районе Бурятии на 90 дней закрыли кафе, где не соблюдались требования по борьбе с угрозой распространения коронавируса.

Работники кафе не были обеспечены запасом защитных масок, перчатками и не использовали их в работе с посетителями. Отсутствовали устройства для обеззараживания воздуха в закрытых помещениях.

Помимо этого, кухонную и столовую посуду и приборы мыли в ванне и двух ёмкостях, что не позволяет качественно их дезинфицировать.

Умывальника для посетителей попросту не было, возможность обработки рук кожными антисептиками у посетителей отсутствовала.

В производственных помещениях находились посторонние.

- По результатам рассмотрения дела индивидуальный предприниматель признан виновным в совершении административного правонарушения. Деятельность кафе приостановили на 90 суток, - сообщает пресс-служба Бичурского районного суда.

Как сообщал «Байкал-Daily», кафе и рестораны в Бурятии, закрытые с конца марта, вновь начали работать 10 июня. В учреждениях выявляют антиковидные нарушения. В середине июля даже вновь поднимался вопрос о полном закрытии всей отрасли общепита.


кафе коронавирус
 
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