По иску Роспотребнадзора кафе закрыли на 90 суток
В закусочной «Шашлычная», которая находится в местности «Глазной ключ» Прибайкальского района, выявлены нарушения постановления главного санитарного врача Бурятии, связанные с борьбой с COVID-19.
В управлении Роспотребнадзора по Бурятии перечислили выявленные нарушения.
В кафе не обеспечена возможность для обработки рук. В местах общего пользования нет антисептиков или дезинфицирующих салфеток. Также не проводится контроль температуры тела работников закусочной, персонал не обеспечен средствами защиты. Не ведётся сбор использованных одноразовых масок в герметичную упаковку в двух полиэтиленовых пакетах. Также не проводится качественная уборка с применением дезинфицирующих средств каждые два часа. Отсутствует пятидневный запас дезинфицирующих средств. Не соблюдается социальное дистанцирование, отсутствует разметка для посетителей. Работники закусочной не прошли медицинский осмотр не ранее чем за пять дней до открытия, подтверждающий, в том числе, отсутствие контакта с больными коронавирусом.
По иску управления Роспотребнадзора по Бурятии Прибайкальский районный суд приостановил деятельность закусочной «Шашлычная» на 90 суток
- Кроме того, установлено, что гражданин осуществляющей деятельность по оказанию услуг в сфере общественного питания в закусочной «Шашлычная» не зарегистрирован в установленном порядке в органах Федеральной налоговой службы, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее за нарушение антиковидных правил прикрыли 10 кафе и два пивных бара.
Главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев обратился к бизнесу из сферы туризма и общепита с призывом«проявить максимум ответственности».
В Бурятии «Шашлычная» игнорировала антиковидные правила
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бизнес, 15.07.2020
По иску Роспотребнадзора кафе закрыли на 90 суток
В республике растёт популярность транспортного эквайринга
ТГК-14 неверно рассчитала плату за отопление в 87 домах
Аналитику и прогнозы представит команда Sberbank Investment Research
SME Banking Club провёл исследования 90 веб-банков стран СНГ и Кавказа
Сделка может быть заключена в удобное для покупателя и продавца время, без посещения МФЦ и Росреестра
В мультимедийном сервисе теперь можно использовать бонусы СПАСИБО от Сбербанка
10% исследованной молочной продукции не соответствуют нормам
Незаконную проверку остановила прокуратура
Кафе в Бурятии вновь уличают в нарушении ковидных правил
Коллектив МФЦ получил 20 тысяч медицинских масок
Пасека не была зарегистрирована, а ветеринарно-санитарный паспорт не оформлен
Подрядчики ведут работы за свой счёт
Реклама появилась, когда рестораны были закрыты из-за пандемии коронавируса
Пользоваться SberPay можно как онлайн, так и офлайн