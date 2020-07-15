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В Бурятии «Шашлычная» игнорировала антиковидные правила

В Бурятии «Шашлычная» игнорировала антиковидные правила
Бизнес,  Фото:pixabay.com
По иску Роспотребнадзора кафе закрыли на 90 суток

В закусочной «Шашлычная», которая находится в местности «Глазной ключ» Прибайкальского района, выявлены нарушения постановления главного санитарного врача Бурятии, связанные с борьбой с COVID-19.

В управлении Роспотребнадзора по Бурятии перечислили выявленные нарушения.

В кафе не обеспечена возможность для обработки рук. В местах общего пользования нет антисептиков или дезинфицирующих салфеток. Также не проводится контроль температуры тела работников закусочной, персонал не обеспечен средствами защиты. Не ведётся сбор использованных одноразовых масок в герметичную упаковку в двух полиэтиленовых пакетах. Также не проводится качественная уборка с применением дезинфицирующих средств каждые два часа. Отсутствует пятидневный запас дезинфицирующих средств. Не соблюдается социальное дистанцирование, отсутствует разметка для посетителей. Работники закусочной не прошли медицинский осмотр не ранее чем за пять дней до открытия, подтверждающий, в том числе, отсутствие контакта с больными коронавирусом.

По иску управления Роспотребнадзора по Бурятии Прибайкальский районный суд приостановил деятельность закусочной «Шашлычная» на 90 суток

- Кроме того, установлено, что гражданин осуществляющей деятельность по оказанию услуг в сфере общественного питания в закусочной «Шашлычная» не зарегистрирован в установленном порядке в органах Федеральной налоговой службы, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее за нарушение антиковидных правил прикрыли 10 кафе и два пивных бара.

Главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев обратился к бизнесу из сферы туризма и общепита с призывом«проявить максимум ответственности».

Роспотребнадзор коронавирус кафе
 
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