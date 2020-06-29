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В Бурятии прикрыли 10 кафе и два пивных бара

В Бурятии прикрыли 10 кафе и два пивных бара
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Эти организации не соблюдали «антиковидные» правила

В Бурятии продолжают регистрировать случаи несоблюдения профилактических мер в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. На заседании республиканского оперативного штаба 29 июня принято решение об усилении проверок, которые проводят мобильные группы и сотрудники Роспотрбенадзора, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

В ходе мониторинга предприятий общественного питания фиксируются нарушения указа главы Бурятии и постановления главного государственного санитарного врача, касающиеся борьбы с коронавирусом.

- К сожалению, юридические лица, индивидуальные предприниматели, которые оказывают услуги торговли и общественного питания, продолжают нарушать требования по обеспечению эпидемиологической безопасности. Основными нарушениями являются: несоблюдение требований социального дистанцирования между столами в зале, отсутствие запаса средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, кожных антисептиков. Персоналом не представляются справки о прохождении медосмотра, подтверждающие отсутствие контакта с заболевшими COVID-19. За весь период судами республики приостановлена деятельность 12 организаций, в том числе 10 организаций общественного питания и двух предприятий розничной торговли пивом. Общая сумма наложенных штрафов составляет 112,5 тысяч рублей, - сообщил главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев.

По результатам проверок установлено, что в «Закусочной» (посёлок Восточный ул. Мунгонова) и баре «Барабан» (улица Степная протока) у персонала отсутствовали справки о прохождении медицинского осмотра, подтверждающие в том числе отсутствие контакта с больными коронавирусной инфекцией. В баре «Рахат-бар» (ул. Коммунистическая) также не представлены медицинские справки. Кроме того, возле умывальников отсутствует возможность обработки рук кожными антисептиками, мытьё и дезинфекция столовой посуды и приборов ведётся в двухсекционной ванне вместо трёхсекционной и т.д.

- Деятельность баров «Рахат-бар» и «Барабан» решением суда Советского района приостановлена на 30 суток. Деятельность «Закусочной» (пос. Восточный ул. Мунгонова, д. 40/2) решением суда Железнодорожного района приостановлена на 60 суток, - уточнили в правительстве.

кафе коронавирус
 
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