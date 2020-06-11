Командировочных можно принимать только при наличии подтверждающих документов
Более 150 санаторно-курортных организаций (санаториев), гостиниц и иных средств размещения открылось на сегодня в Бурятии. Перечень размещён на сайте минтуризма республики.
Работу им разрешили возобновить с 1 июня. Перед началом работы гостиницы, турбазы, кемпинги и др. должны представить сведения на портал ЕИС «Работающая Бурятия».
Ранее были опубликованы рекомендации предпринимателям, как возобновить деятельность их турбаз и гостиниц. В частности им предписано заселять только жителей Бурятии после проверки на контактность с заболевшими через базу данных, либо через колл-центр туристского информационного центра.
Здесь есть также пункт, что принимать и размещать людей, находящихся в служебных командировках или служебных поездках и прибывших из других регионов, необходимо только при наличии подтверждающих документов о направлении в служебную командировку (служебную поездку).
Судя по всему, в республике начнут принимать туристов из других регионов уже в следующем месяце, поскольку недавно вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил - с июля планируют запустить новые турмаршруты в ряд регионов, в том числе на Байкал в Бурятию.
Свыше 150 кемпингов, гостиниц и турбаз открылись в Бурятии
Бизнес, Фото:
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