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На Байкал запустят чартерные рейсы

На Байкал запустят чартерные рейсы
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Стоимость недельных туров в Бурятию будет начинаться от 30 тысяч

Ближайшие планы в сфере туристической отрасли обсудили 8 июня на совещании председателя правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами. С июля планируют запустить новые турмаршруты в ряд регионов, в том числе на Байкал, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Информация об этом приведена на сайте правительства России. 

- С одной стороны, разрабатываются новые предложения. С другой стороны, нужно, чтобы эти предложения были доступны, были по карману. И нам нужно сделать так, чтобы уже начиная с июля Ростуризм, туроператоры, перевозчики – железнодорожные и авиакомпании – запустили новые внутренние маршруты. Это маршруты по таким направлениям, как Калининградская область, Хакасия, Байкал, Горный Алтай, - сообщил он.

Дмитрий Чернышенко отметил - они хотят, чтобы на этих направлениях впервые появились чартеры. И, по его словам, такая договорённость уже есть.

- Это позволит серьёзно удешевить поездки. За лето планируется открыть более 10 таких новых направлений. Например, на Байкал (а это достаточно далеко, поездка может быть дорогая – основную часть стоимости обычно составляет авиабилет) турпакет на 10 дней будет стоить в районе 45 тыс. рублей. Это достижение, я бы сказал, - уточнил вице-премьер.

Накануне стало известно, что руководитель Ростуризма Зарина Догузова анонсировала - стоимость недельного тура на озеро Байкал на базе чартерной авиаперевозки будет начинаться от 30 тысяч рублей.

- Уже сейчас у нас есть договорённость о запуске впервые чартерной перевозки в Калининградскую область, начиная с июля. Цены будут начинаться от 10 тыс. руб. за недельный отдых на человека. Мы договорились о запуске чартеров в Республику Бурятия на озеро Байкал, там стоимость будет начинаться от 30 тыс. руб. за недельный тур. Мы также впервые запускаем чартеры в Республику Хакасия, там цены будут начинаться от 35 тыс. руб. за неделю за одного человека. Республика Алтай будет доступна по цене от 25 тыс. руб. на недельный отдых за одного человека, - цитирует Догузову ТАСС.

В стоимость будет входить гостиница, авиаперелёт и экскурсионная программа на выбор.

Байкал туризм чартерные рейсы
 
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