Участок зарос травяной растительностью
5 июня госинспектор Еравнинского межрайоного отдела управления Россельхознадзора в Заиграевском районе провёл плановый рейдовый осмотр земельного участка. Это участок сельскохозяйственного назначения площадью 36 798 кв. м, принадлежащий физическому лицу.
На участке не выявлено признаков использования в качестве сельскохозяйственного угодья: он зарос травяной растительностью.
- Частью 2 ст. 8.7 КоАП РФ установлена ответственность землепользователей за невыполнение обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв. По факту выявленного нарушения требований законодательства собственнику сельхозугодий выдано предостережение, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Предостережение выдали владельцу сельхозугодий в Бурятии
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