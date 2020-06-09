Предостережение выдали владельцу сельхозугодий в Бурятии

Участок зарос травяной растительностью



5 июня госинспектор Еравнинского межрайоного отдела управления Россельхознадзора в Заиграевском районе провёл плановый рейдовый осмотр земельного участка. Это участок сельскохозяйственного назначения площадью 36 798 кв. м, принадлежащий физическому лицу.



На участке не выявлено признаков использования в качестве сельскохозяйственного угодья: он зарос травяной растительностью.



- Частью 2 ст. 8.7 КоАП РФ установлена ответственность землепользователей за невыполнение обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв. По факту выявленного нарушения требований законодательства собственнику сельхозугодий выдано предостережение, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

