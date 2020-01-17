Размер коммунального долга заведения составил более 400 тысяч рублей
В Чите судебные приставы добились оплаты коммунальной задолженности от «упрямого» хозяина бильярдного клуба. Лишь после предупреждения судебного пристава о возможном применении мер принудительного исполнения совладелец бильярдного клуба оплатил коммунальную задолженность заведения на за тепло и горячую воду на сумму 410 тыс. руб.
Должник на приём к судебному приставу-исполнителю не являлся, по месту проживания застать мужчину не удавалось. И хотя сотрудники уверяли, что хозяин редко появляется в принадлежащем ему заведении, было решено установить владельца непосредственно в бильярдном клубе.
Через некоторое время должник всё же приехал в клуб, и он был под роспись ознакомлен с процессуальными документами. Кроме того, судебный пристав вручила требование о предоставлении автомобиля, принадлежащего читинцу, для составления акта описи и ареста. На следующий день мужчина нашёл денежные средства для погашения коммунальной задолженности заведения, сообщает пресс-служба УФССП России по Забайкальскому краю.
В Чите хозяин бильярдного клуба игнорировал счета по ЖКХ
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Размер коммунального долга заведения составил более 400 тысяч рублей
В 2019 году в Роспотребнадзор по данному вопросу поступило 6394 обращений
Должностное лицо оштрафовали на три тысячи рублей
УФАС понуждает гарантирующего поставщика заключить договор
Предприятие задолжало за электричество
Деньги направят на оплату долгов зоогалереи по электроэнергии
Власти обещают распределить по схеме маршрута №64 другие автобусы
На ямы возле АЗС автомобилист пожаловался в ГИБДД
На бизнесмена наложили штраф
Под требования заказчика подходит «Рено Логан»
Продукция животного происхождения не отвечала требованиям безопасности
Транспортная прокуратура выявила многочисленные нарушения
Поломка компьютера помешала поставщику вовремя подписать контракт
Бизнесвумен не знала о законах, запрещающих продажу товаров с картинкой растения
Росстат назвал среднюю стоимость проживания в гостиницах Бурятии