В Чите хозяин бильярдного клуба игнорировал счета по ЖКХ

Размер коммунального долга заведения составил более 400 тысяч рублей



В Чите судебные приставы добились оплаты коммунальной задолженности от «упрямого» хозяина бильярдного клуба. Лишь после предупреждения судебного пристава о возможном применении мер принудительного исполнения совладелец бильярдного клуба оплатил коммунальную задолженность заведения на за тепло и горячую воду на сумму 410 тыс. руб.



Должник на приём к судебному приставу-исполнителю не являлся, по месту проживания застать мужчину не удавалось. И хотя сотрудники уверяли, что хозяин редко появляется в принадлежащем ему заведении, было решено установить владельца непосредственно в бильярдном клубе.



Через некоторое время должник всё же приехал в клуб, и он был под роспись ознакомлен с процессуальными документами. Кроме того, судебный пристав вручила требование о предоставлении автомобиля, принадлежащего читинцу, для составления акта описи и ареста. На следующий день мужчина нашёл денежные средства для погашения коммунальной задолженности заведения, сообщает пресс-служба УФССП России по Забайкальскому краю.





