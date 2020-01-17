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В Чите хозяин бильярдного клуба игнорировал счета по ЖКХ

В Чите хозяин бильярдного клуба игнорировал счета по ЖКХ
Бизнес, 
Размер коммунального долга заведения составил более 400 тысяч рублей

В Чите судебные приставы добились оплаты коммунальной задолженности от «упрямого» хозяина бильярдного клуба. Лишь после предупреждения судебного пристава о возможном применении мер принудительного исполнения совладелец бильярдного клуба оплатил коммунальную задолженность заведения на за тепло и горячую воду на сумму 410 тыс. руб.

Должник на приём к судебному приставу-исполнителю не являлся, по месту проживания застать мужчину не удавалось. И хотя сотрудники уверяли, что хозяин редко появляется в принадлежащем ему заведении, было решено установить владельца непосредственно в бильярдном клубе.

Через некоторое время должник всё же приехал в клуб, и он был под роспись ознакомлен с процессуальными документами. Кроме того, судебный пристав вручила требование о предоставлении автомобиля, принадлежащего читинцу, для составления акта описи и ареста. На следующий день мужчина нашёл денежные средства для погашения коммунальной задолженности заведения, сообщает пресс-служба УФССП России по Забайкальскому краю.


долги судебные приставы
 
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