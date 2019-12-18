В пиломатериале обнаружили карантинного вредителя
В Северобайкальский межрайонный отдел управления Россельхознадзора поступило извещение от ООО «ЛесТорг» из посёлок Новый Уоян Северо-Байкальского района Бурятии. Предприятие просило провести фитосанитарное состояние 100 кубических метров пиломатериалов.
Специалисты Бурятского филиала ФГБУ «ВНИИКР» обнаружили живые личинки малого чёрного елового усача. Продукция предназначалась для отправки в Китай.
- Малый чёрный еловый усач имеет карантинный статус на территории Российской Федерации и является одним из наиболее опасных технических вредителей хвойных пород древесины, насекомое переносит карантинного вредителя леса - сосновую стволовую нематоду, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В отношении мастера погрузочно-разгрузочных работ предприятия составлен протокол об административном правонарушении. Предприятию выдано предписание, обязывающее экспортера устранить выявленное нарушение.
Из Бурятии в Китай едва не отправили пиломатериал с личинками
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В пиломатериале обнаружили карантинного вредителя
Предполагаемый организатор криминальных схем установлен и объявлен в розыск
Обновлённый парк планируют открыть до Дня железнодорожника
Опытные и известные предприниматели поделятся своими знаниями со слушателями
Половина выделенного участка находилась в Центральной экологической зоне
Нарушения выявила прокуратура
Раньше каменчанам приходилось ездить в кино или в Селенгинск, или в Улан-Удэ
Работодателя оштрафовали
У предпринимательства нет «подходящего» возраста. Для старта нужны лишь идея, вера в себя и поддержка наставников. Можно ли начинать своё дело, когда тебе 50+? Легко ли составить конкуренцию молодёжи? Наталия Балтуева, руководитель студии развития речи «Говори легко!» — откровенно о собственном бизнесе, о поколении «зумеров», о покорении «неизведанного» и о преодолении себя
Управление Россельхознадзора озвучило некоторые итоги работы в Бурятии
Ёлочки в Улан-Удэ привезут из Тарбагатайского и Мухоршибирского районов
После наезда на люк автомобиль женщины получил серьёзные механические повреждения
Директор ликвидируемого «СП Тугнуй» заявил о многочисленных проверках правоохранителей
Баир Санжимитупов представил идею производства комплексов по утилизации «Отходы в доходы»
Бизнес, 16.12.2019
Индийский проект по строительству медцентров в Бурятии представили Трутневу