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Магазин «Титан» открылся в Кырене

Магазин «Титан» открылся в Кырене
Бизнес, 
5 сентября в райцентре Тункинского района Бурятии – селе Кырен открылся супермаркет «Титан»

- Земляки давно просили здесь магазин, и вот, несмотря на расстояние почти 500 км, «Титан» будет и в Тункинском районе! – сообщила в Insragram управляющий директор ГК «Титан» Раиса Бредний.

Супермаркет в Кырене стал 62-м магазином торговой сети «Титан».




Титан
 
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