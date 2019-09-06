Магазин «Титан» открылся в Кырене

5 сентября в райцентре Тункинского района Бурятии – селе Кырен открылся супермаркет «Титан»
- Земляки давно просили здесь магазин, и вот, несмотря на расстояние почти 500 км, «Титан» будет и в Тункинском районе! – сообщила в Insragram управляющий директор ГК «Титан» Раиса Бредний.
Супермаркет в Кырене стал 62-м магазином торговой сети «Титан».
5 сентября в райцентре Тункинского района Бурятии – селе Кырен открылся супермаркет «Титан»
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