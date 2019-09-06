Магазин «Титан» открылся в Кырене

Супермаркет в Кырене стал 62-м магазином торговой сети «Титан».









- Земляки давно просили здесь магазин, и вот, несмотря на расстояние почти 500 км, «Титан» будет и в Тункинском районе! – сообщила в Insragram управляющий директор ГК «Титан» Раиса Бредний.