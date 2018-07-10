В дело вмешалась прокуратура
Прокуратура Закаменского района провела проверку исполнения законодательства о микрофинансовых организациях в деятельности микрокредитной организации «Фонд развития и поддержки предпринимательства Закаменского района Бурятии».
Как выяснила проверка, фонд после исключения из государственного реестра микрофинансовых организаций не изменил своё название в соответствии с законом.
- По результатам проверки прокуратурой района в отношении данного юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.26.1 КоАП РФ – незаконное использование юридическим лицом в своём наименовании словосочетания «микрофинансовая организация», - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Мировой судья Закаменского района оштрафовал юридическое лицо на 50 тысяч рублей. Нарушения виновным устранены.
Постановление не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце июня суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего генерального директора Фонда развития и поддержки предпринимательства Иволгинского района, который похитил миллион рублей.
В Бурятии районный фонд поддержки предпринимательства забыл переименоваться
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