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В Бурятии районный фонд поддержки предпринимательства забыл переименоваться

Бизнес, 
В дело вмешалась прокуратура

Прокуратура Закаменского района провела проверку исполнения законодательства о микрофинансовых организациях в деятельности микрокредитной организации «Фонд развития и поддержки предпринимательства Закаменского района Бурятии».

Как выяснила проверка, фонд после исключения из государственного реестра микрофинансовых организаций не изменил своё название в соответствии с законом.

- По результатам проверки прокуратурой района в отношении данного юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.26.1 КоАП РФ – незаконное использование юридическим лицом в своём наименовании словосочетания «микрофинансовая организация», - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Мировой судья Закаменского района оштрафовал юридическое лицо на 50 тысяч рублей. Нарушения виновным устранены.

Постановление не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце июня суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего генерального директора Фонда развития и поддержки предпринимательства Иволгинского района, который похитил миллион рублей. 
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