На тушении работали 32 человека
Накануне, 15 апреля, в Бурятии обнаружили один лесной пожар. Он возник в Закаменском районе из-за перехода огня с земель иных категорий.
Пожар ликвидирован 16 апреля в 8 утра. Новых возгораний в лесах республики на сегодня не зарегистрировано.
- На тушении работали 32 человека из числа лесной охраны и пожарных десантников. Было задействовано четыре единицы лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 1,5 га. Ущерб лесному фонду не причинён, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
С 8 апреля в Бурятии действует особый противопожарный режим.
В Бурятии потушили один лесной пожар
Происшествия, Фото:
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