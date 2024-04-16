16 апреля

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В Бурятии потушили один лесной пожар

В Бурятии потушили один лесной пожар
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
На тушении работали 32 человека

Накануне, 15 апреля, в Бурятии обнаружили один лесной пожар. Он возник в Закаменском районе из-за перехода огня с земель иных категорий.

Пожар ликвидирован 16 апреля в 8 утра. Новых возгораний в лесах республики на сегодня не зарегистрировано.

- На тушении работали 32 человека из числа лесной охраны и пожарных десантников. Было задействовано четыре единицы лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 1,5 га. Ущерб лесному фонду не причинён, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

С 8 апреля в Бурятии действует особый противопожарный режим.

лесные пожары

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