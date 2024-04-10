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В Бурятии горела трава на горе Казачья

В Бурятии горела трава на горе Казачья
Происшествия,  Фото:Администрация МО "Тарбагатайский район"
Выгорело семь гектаров

9 апреля на горе Казачья, вблизи ДНП Нижний Саянтуй в Тарбагатайском районе Бурятии горела сухая трава. Возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём.

Пожарные тушили огонь в течение трёх часов. Распространения огня на населённый пункт не допущено. Выгорело семь гектаров травы. Виновники пожара пока не установлены.


С 8 апреля на территории Тарбагатайского района введён особый противопожарный режим. Любые огневые работы в том числе и пал травы, строго запрещены.

Местных жителей просят соблюдать правила пожарной безопасности.

пожар

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