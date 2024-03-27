На женщине загорелись волосы и одежда
26 марта в посёлке Култук Иркутской области сгорели частный дом и автомобиль. На пожаре пострадала 61-летняя хозяйка дома.
Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, сообщение о возгорании одноэтажного брусового дома поступило в 04:09. На момент прибытия пожарных жилой дом и припаркованный рядом с ним автомобиль были полностью охвачены огнём. Существовала угроза распространения огня на соседние строения.
Возле дома находилась собственница жилья, получившая ожоги. Ее передали врачам скорой медицинской помощи.
Женщина рассказала, что её разбудил лай собак. Она ощутила сильный запах гари, дом был заполнен густым дымом. Выскочив на улицу, она увидела языки пламени, но решила вернуться за личными вещами. Из-за высокой температуры волосы и одежда женщины загорелись.
Открытое горение было ликвидировано в 04:34. По предварительным данным, пожар, уничтоживший имущество, произошёл вследствие короткого замыкания электропроводки.
Общая площадь пожара составила 114 квадратных метров. Пожарные сумели предотвратить переход огня на другие строения.
В Иркутской области женщина вернулась в горящий дом за вещами и получила ожоги
Происшествия, Фото:
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