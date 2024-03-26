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Улан-удэнец обокрал бывшего сокамерника

Улан-удэнец обокрал бывшего сокамерника
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он украл смарт-часы и наушники

В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже имущества из квартиры. Им оказался 48-летний приятель хозяина жилища, с которым тот распивал спиртное. Ранее мужчины отбывали наказание в одном исправительном учреждении, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Установлено, что утром гость украл и затем продал на рынке принадлежащие дочери бывшего сокамерника беспроводные наушники и смарт-часы. Техника лежала на столе в гостиной. Ущерб составил около 20 тысяч рублей.

Затем вор вернулся и продолжил употребление с приятелем алкоголя. Пропажу вещей 21-летняя девушка обнаружила уже после его ухода.

Ранее он был неоднократно судим за имущественные преступления. Постоянного места жительства не имеет и ведет асоциальный образ жизни.

Возбуждено уголовное дело статье «Кража».

кража

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