В Бурятии студента, подозреваемого в мошенничестве, заключили под стражу

Парень пытался оспорить это постановление суда



В Бурятии студенту вуза, подозреваемому в мошенничестве, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.



Молодой человек обвиняется в совершении двух мошенничеств. По версии следствия, через мессенджер Telegram он «вступил в сговор с неустановленными следствием лицами для денежных краж обманным путём».



Молодой человек, не желая отправляться за решётку на период предварительного следствия, не согласился с решением суда и подал апелляционную жалобу.



- Несмотря на то, что Х. ранее не судим, обучается в вузе, имеет место жительства, суд первой инстанции принял обоснованное решение о его аресте. Ведь он обвиняется в совершении тяжкого и средней тяжести преступлений, за каждое из которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трёх лет, находясь на свободе, может скрыться от предварительного следствия или суда, иным образом воспрепятствовать производству по уголовному делу, - сообщили в пресс-службе Верховного суда.



Апелляционная жалоба обвиняемого оставлена без удовлетворения.

