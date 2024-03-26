Инцидент произошёл на улице Балтахинова
Суд назначил пять суток ареста жителю Улан-Удэ, который пытался убежать от полицейских, а затем оказал сопротивление.
Инцидент произошёл 19 марта около 15 часов на улице Балтахинова, около остановки «Мемориал Победы». Полицейские попытались задержать мужчину по подозрению в совершении преступлении. Однако он решил скрыться и пустился наутёк в противоположную сторону от оперуполномоченного.
Сотрудник догнал убегавшего и, чтобы пресечь сопротивление, заломил его правую руку за спину. Подозреваемый же оказал сопротивление и попытался бороться. При этом он материл сотрудников полиции.
В итоге мужчину привлекли к административной ответственности за неповиновение законному требованию сотрудника полиции
«Указанные обстоятельства подтверждались имеющимися в материалах дела доказательствами, и не оспаривались Т., признавшим вину в совершении административного правонарушения. Гражданину назначено административное наказание в виде административного ареста на срок пять суток», - сообщили в пресс-службе Советского районного суда.
В Улан-Удэ арестовали мужчину, убегавшего от полицейских
Происшествия, Фото:
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