25 марта

24 марта

Популярное

Жительница Бурятии простила грабителя

Жительница Бурятии простила грабителя
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина вырвал из её рук музыкальную колонку

В мае 2023 года житель Иволгинского района Бурятии увидел в руках у знакомой музыкальную колонку и решил её похитить. Мужчина выхватил колонку из рук и убежал. Ущерб составил три тысячи рублей.

В судебном заседании потерпевшая ходатайствовала о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Грабитель извинился перед женщиной, в содеянном раскаялся, а также выплатил материальный ущерб. Так что претензий у потерпевшей не осталось.

По месту жительства характеризуется мужчина положительно.

- Суд учёл мнение участников процесса, посчитал возможным удовлетворить заявление потерпевшей и уголовное дело прекратить за примирением сторон, - сообщает пресс-служба Иволгинского районного суда.

Постановление вступило в законную силу. 
грабеж

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии произошло очередное землетрясение
В Бурятии произошло очередное землетрясение
Происшествия, 25.03.2024
Оно зафиксировано в отдалённом районе
Жительница Бурятии простила грабителя
Жительница Бурятии простила грабителя
Происшествия, 25.03.2024
Мужчина вырвал из её рук музыкальную колонку
В Улан-Удэ любитель пьяной езды не смог обжаловать приговор
В Улан-Удэ любитель пьяной езды не смог обжаловать приговор
Происшествия, 24.03.2024
Мужчину неоднократно останавливали нетрезвым за рулём 
Улан-удэнцы скорбят по погибшим в «Крокус Сити Холле»
Улан-удэнцы скорбят по погибшим в «Крокус Сити Холле»
Происшествия, 24.03.2024
Горожане несут цветы к памятнику «Чёрный тюльпан»
В Иркутской области поезда насмерть сбили двух человек
В Иркутской области поезда насмерть сбили двух человек
Происшествия, 24.03.2024
Обстоятельства произошедшего устанавливаются
Житель Иркутской области спрятал от бурятских таможенников рыбу
Житель Иркутской области спрятал от бурятских таможенников рыбу
Происшествия, 24.03.2024
Мужчина спрятал рыбу в нише для запасного колеса 
В России начался траур по погибшим в «Крокус Сити Холле»
В России начался траур по погибшим в «Крокус Сити Холле»
Происшествия, 24.03.2024
Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура в России
В Улан-Удэ при пожаре пострадала женщина
В Улан-Удэ при пожаре пострадала женщина
Происшествия, 23.03.2024
Пожар произошёл в центре города

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^