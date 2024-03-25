Мужчина вырвал из её рук музыкальную колонку
В мае 2023 года житель Иволгинского района Бурятии увидел в руках у знакомой музыкальную колонку и решил её похитить. Мужчина выхватил колонку из рук и убежал. Ущерб составил три тысячи рублей.
В судебном заседании потерпевшая ходатайствовала о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Грабитель извинился перед женщиной, в содеянном раскаялся, а также выплатил материальный ущерб. Так что претензий у потерпевшей не осталось.
По месту жительства характеризуется мужчина положительно.
- Суд учёл мнение участников процесса, посчитал возможным удовлетворить заявление потерпевшей и уголовное дело прекратить за примирением сторон, - сообщает пресс-служба Иволгинского районного суда.
Постановление вступило в законную силу.
Жительница Бурятии простила грабителя
Происшествия, Фото:
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