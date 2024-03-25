Жительница Бурятии простила грабителя

Мужчина вырвал из её рук музыкальную колонку



В мае 2023 года житель Иволгинского района Бурятии увидел в руках у знакомой музыкальную колонку и решил её похитить. Мужчина выхватил колонку из рук и убежал. Ущерб составил три тысячи рублей.



В судебном заседании потерпевшая ходатайствовала о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Грабитель извинился перед женщиной, в содеянном раскаялся, а также выплатил материальный ущерб. Так что претензий у потерпевшей не осталось.



По месту жительства характеризуется мужчина положительно.



- Суд учёл мнение участников процесса, посчитал возможным удовлетворить заявление потерпевшей и уголовное дело прекратить за примирением сторон, - сообщает пресс-служба Иволгинского районного суда.



Постановление вступило в законную силу.

