В Бурятии осудили мастера, из-за халатности которого погиб рабочий

Мужчина упал с лестницы



40-летний мастер строительно-монтажных работ из Баунтовского района Бурятии, по вине которого погиб рабочий стройфирмы, предстал перед судом.



Несчастный случай на производстве произошёл в июне 2023 года. 38-летний мужчина не имел необходимого уровня квалификации по профессии стропальщика. Несмотря на это, его допустили к работе. Во время работы по обвязке, зацепке, закреплению груза и последующему подвешиванию его на крюк крана при помощи стропов мужчина упал с лестницы. Его травмы оказались смертельными.



К работе его допустил мастер строительно-монтажных работ, на которого были возложены обязанности по соблюдению требований охраны труда.



Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть».



В судебном заседании мужчина с обвинением согласился, вину полностью признал.



- В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учёл положительные характеристики, отсутствие судимости, наличие двух маленьких детей и одного несовершеннолетнего ребёнка, добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, активное способствование расследованию преступления, принесение родственнику погибшего извинений, просившего не наказывать строго подсудимого. Обстоятельства, отягчающие наказание подсудимого, судом не установлены,- сообщает пресс-служба Баунтовского районного суда.



Суд приговорил подсудимого к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период.



Приговор вступил в законную силу.

