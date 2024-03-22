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В Бурятии осудили мастера, из-за халатности которого погиб рабочий

В Бурятии осудили мастера, из-за халатности которого погиб рабочий
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина упал с лестницы

40-летний мастер строительно-монтажных работ из Баунтовского района Бурятии, по вине которого погиб рабочий стройфирмы, предстал перед судом.

Несчастный случай на производстве произошёл в июне 2023 года. 38-летний мужчина не имел необходимого уровня квалификации по профессии стропальщика. Несмотря на это, его допустили к работе. Во время работы по обвязке, зацепке, закреплению груза и последующему подвешиванию его на крюк крана при помощи стропов мужчина упал с лестницы. Его травмы оказались смертельными.

К работе его допустил мастер строительно-монтажных работ, на которого были возложены обязанности по соблюдению требований охраны труда.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть».

В судебном заседании мужчина с обвинением согласился, вину полностью признал.

- В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учёл положительные характеристики, отсутствие судимости, наличие двух маленьких детей и одного несовершеннолетнего ребёнка, добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, активное способствование расследованию преступления, принесение родственнику погибшего извинений, просившего не наказывать строго подсудимого. Обстоятельства, отягчающие наказание подсудимого, судом не установлены,- сообщает пресс-служба Баунтовского районного суда.

Суд приговорил подсудимого к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период.

Приговор вступил в законную силу.
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