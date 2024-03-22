Мужчина упал с лестницы
40-летний мастер строительно-монтажных работ из Баунтовского района Бурятии, по вине которого погиб рабочий стройфирмы, предстал перед судом.
Несчастный случай на производстве произошёл в июне 2023 года. 38-летний мужчина не имел необходимого уровня квалификации по профессии стропальщика. Несмотря на это, его допустили к работе. Во время работы по обвязке, зацепке, закреплению груза и последующему подвешиванию его на крюк крана при помощи стропов мужчина упал с лестницы. Его травмы оказались смертельными.
К работе его допустил мастер строительно-монтажных работ, на которого были возложены обязанности по соблюдению требований охраны труда.
Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть».
В судебном заседании мужчина с обвинением согласился, вину полностью признал.
- В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учёл положительные характеристики, отсутствие судимости, наличие двух маленьких детей и одного несовершеннолетнего ребёнка, добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, активное способствование расследованию преступления, принесение родственнику погибшего извинений, просившего не наказывать строго подсудимого. Обстоятельства, отягчающие наказание подсудимого, судом не установлены,- сообщает пресс-служба Баунтовского районного суда.
Суд приговорил подсудимого к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период.
Приговор вступил в законную силу.
В Бурятии осудили мастера, из-за халатности которого погиб рабочий
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчина упал с лестницы
О ходе проверки будет доложено лично главе СК России
Ранее мужчину лишили водительских прав за нетрезвое вождение
Расправа произошла в 112 микрорайоне
Мужчина предложил сотрудникам ГИБДД 150 тысяч
Возгорание потушили примерно за час
Автоавария произошла около полуночи
Мужчина посчитал своё наказание чересчур суровым
Суд назначил ему штраф
Бюджетными деньгами она оплачивала даже свой домашний интернет
Пожар произошёл на Новой Комушке
Мужчина является потребителем наркотических средств
Деньги он сразу же потратил
Зафиксировано 11 таких пожаров
Вором оказался 19-летний студент