22 марта

21 марта

Популярное

Очередной пожар с погибшим произошёл в Улан-Удэ

Очередной пожар с погибшим произошёл в Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пожар произошёл на Новой Комушке

Сегодня утром в Улан-Удэ загорелся частный дом в микрорайоне Новая Комушка. Во время тушения пожарные нашли тело мужчины.

- На место происшествия были направлены подразделения Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. На момент прибытия первого пожарного подразделения дом горел изнутри. В ходе проверки помещений начальник караула обнаружил тело мужчины без признаков жизни, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.

Пожар ликвидировали на площади 10 квадратных метров.

Причина возгорания устанавливается, на месте работает дознаватель МЧС.

Как сообщал «Байкал-Dailу», вчера трагедия произошла в Улан-Удэ на улице Военная 1-й проезд. На пожаре в частном доме погиб 46-летний мужчина.

Также вчера днём пожаре в селе Хоринск унёс жизнь 62-летнего мужчины
пожар смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии осудили забайкальца за пакеты с коноплёй
В Бурятии осудили забайкальца за пакеты с коноплёй
Происшествия, 22.03.2024
Мужчина является потребителем наркотических средств
В Бурятии начался сезон горящей травы
В Бурятии начался сезон горящей травы
Происшествия, 21.03.2024
Зафиксировано 11 таких пожаров
В Бурятии сгорели курятник, баня и гараж
В Бурятии сгорели курятник, баня и гараж
Происшествия, 21.03.2024
К возгоранию привело короткое замыкание построек
В Улан-Удэ официант украл деньги прямо под камерой
В Улан-Удэ официант украл деньги прямо под камерой
Происшествия, 21.03.2024
Молодой человек проходил в кафе стажировку 
В Улан-Удэ устранили аварию на канализационном коллекторе
В Улан-Удэ устранили аварию на канализационном коллекторе
Происшествия, 21.03.2024
Заасфальтируют участок на месте провала чуть позже
В Иркутской области пятилетний мальчик попал под машину
В Иркутской области пятилетний мальчик попал под машину
Происшествия, 21.03.2024
Ребёнок внезапно выбежал на проезжую часть

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^