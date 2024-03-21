Зафиксировано 11 таких пожаров
С начала марта в Бурятии зарегистрировано 11 случаев возгорания сухой травы. Общая площадь возгораний превысила 4 га, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Пожары зафиксированы в Улан-Удэ, Заиграевском, Селенгинском, Тарбагатайском, Хоринском и Иволгинском районах.
Два дня назад сухая трава горела в Тарбагатайском районе, возле станции Саянтуй.. Возгорание потушили в течение 30 минут, общая площадь составила 400 кв.м.
Тем же вечером поступило сообщение о возгорании травы в посёлке Заиграево. Площадь пожара составила 60 кв.м.
Причинами в обоих случаях стало неосторожное обращение жителей с огнём.
В Бурятии начался сезон горящей травы
Происшествия, Фото:
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