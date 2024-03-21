В Улан-Удэ официант украл деньги прямо под камерой

В Улан-Удэ официант-стажёр украл деньги из кассы, над которой работала камера видеонаблюдения.
Как сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии, заявление о краже наличных из кассы кафе поступило в отдел полиции по Железнодорожному району 20 марта. При пересчёте вечерней выручки работники обнаружили пропажу 10 тысяч рублей.
Так как прямо над кассой висит камера наблюдения, момент кражи попал на видео.
Вором оказался 19-летний молодой человек, проходящий в кафе стажировку в качестве официанта. Утром он пришёл на работу, воспользовался отсутствием на месте кассира и, похитив деньги, ушёл из кафе.
Вскоре злоумышленника задержали сотрудники уголовного розыска. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Кроме того, в настоящее время в отношении него расследуется уголовное дело по факту вымогательства.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ведётся следствие.