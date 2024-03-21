В Улан-Удэ официант украл деньги прямо под камерой







Вором оказался 19-летний молодой человек, проходящий в кафе стажировку в качестве официанта. Утром он пришёл на работу, воспользовался отсутствием на месте кассира и, похитив деньги, ушёл из кафе.



Вскоре злоумышленника задержали сотрудники уголовного розыска. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Кроме того, в настоящее время в отношении него расследуется уголовное дело по факту вымогательства.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ведётся следствие.











В Улан-Удэ официант-стажёр украл деньги из кассы, над которой работала камера видеонаблюдения.Как сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии, заявление о краже наличных из кассы кафе поступило в отдел полиции по Железнодорожному району 20 марта. При пересчёте вечерней выручки работники обнаружили пропажу 10 тысяч рублей.Так как прямо над кассой висит камера наблюдения, момент кражи попал на видео.