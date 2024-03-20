Злоумышленница хотела обвинить в поджоге мужчину
В Заиграевском районе Бурятии возбудили уголовное дело на поджигательницу. На въезде в посёлок Челутай (3 км) она сожгла баню на территории придорожного неэксплуатируемого кафе, а также здание, где должно было появиться СТО. Предварительный ущерб составил около двух миллионов рублей. Оба объекта принадлежали 62-летней предпринимательнице.
Как сообщили в МВД по Бурятии, поджог устроила 41-летняя женщина, которой вместе с сожителем хозяйка общепита разрешила жить в подсобке. Взамен пара должна была присматривать за территорией.
Вначале злоумышленница отрицала злой умысел, заявляя, что пожар случился из-за непотушенной сигареты. Однако пожарно-техническая экспертиза показала: причиной возникновения возгорания был поджог.
Только после этого женщина призналась, что подожгла баню в отместку сожителю после случившейся ссоры. Решив насолить, она хотела выставить его виновным в произошедшем перед предпринимателей. Затем одумалась, но пламя разгорелось, и потушить она его не смогла.
- Подозреваемая ранее привлекалась к уголовной ответственности за умышленное причинение вреда здоровью и наркопреступления. Состоит на учете у врача-психиатра. Нигде не работает, - уточнили в МВД.
Возбуждено и расследуется уголовное дело по факту умышленного уничтожения имущества путём поджога.
В Бурятии женщина из мести сожителю устроила пожар с ущербом 2 млн
Происшествия, Фото:
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