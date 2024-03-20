В Бурятии женщина из мести сожителю устроила пожар с ущербом 2 млн

Злоумышленница хотела обвинить в поджоге мужчину



В Заиграевском районе Бурятии возбудили уголовное дело на поджигательницу. На въезде в посёлок Челутай (3 км) она сожгла баню на территории придорожного неэксплуатируемого кафе, а также здание, где должно было появиться СТО. Предварительный ущерб составил около двух миллионов рублей. Оба объекта принадлежали 62-летней предпринимательнице.



Как сообщили в МВД по Бурятии, поджог устроила 41-летняя женщина, которой вместе с сожителем хозяйка общепита разрешила жить в подсобке. Взамен пара должна была присматривать за территорией.



Вначале злоумышленница отрицала злой умысел, заявляя, что пожар случился из-за непотушенной сигареты. Однако пожарно-техническая экспертиза показала: причиной возникновения возгорания был поджог.



Только после этого женщина призналась, что подожгла баню в отместку сожителю после случившейся ссоры. Решив насолить, она хотела выставить его виновным в произошедшем перед предпринимателей. Затем одумалась, но пламя разгорелось, и потушить она его не смогла.



- Подозреваемая ранее привлекалась к уголовной ответственности за умышленное причинение вреда здоровью и наркопреступления. Состоит на учете у врача-психиатра. Нигде не работает, - уточнили в МВД.



Возбуждено и расследуется уголовное дело по факту умышленного уничтожения имущества путём поджога.

