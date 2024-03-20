В Бурятии прокуратура начала проверку паводковой ситуации в Еравнинском районе

Могут быть приняты меры прокурорского реагирования
Прокуратура Еравнинского района Бурятии начала проверку по факту выхода грунтовых вод в селе Комсомольское.
Прокурором района с участием глав МО «Еравнинский район» и МО СП «Комсомольское» был осуществлён выезд на место. Было проведено визуальное обследование последствий выхода грунтовых и наледных вод реки Погромка, дана оценка достаточности принимаемых мер по ликвидации дальнейшей угрозы природного характера для жителей села и их имущества.
В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям органов и организаций, уполномоченных на предупреждение чрезвычайных ситуаций и устранение последствий стихийного бедствия. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщает администрация Еравнинского района.
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Происшествия, Фото:
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