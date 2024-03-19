В Улан-Удэ мстительный таксист обокрал пассажира

Пьяный пассажир лишился барсетки



В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу барсетки у 31-летнего горожанина. Вором оказался водитель такси, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Преступление произошло 3 февраля. Мужчина возвращался на такси домой из бара. Будучи сильно пьяным, он забыл в салоне свою сумку.



Пропажу обнаружил лишь на следующий день и, не помня обстоятельств случившегося, заявил в полицию.



Когда оперативники задержали 25-летнего таксиста, он признался в краже. Водитель рассказал, что барсетку с телефоном и беспроводными наушниками он похитил в отместку пассажиру, который не расплатился за поездку. Пассажир пообещал подняться в квартиру за деньгами и вернуться, но в течение получаса так и не пришёл.



- Забытую в салоне сумку таксист забрал в счёт понесённого ущерба. Он продал в точку по ремонту сотовых телефонов обнаруженный в ней гаджет, а от остального избавился, - уточнили в МВД по Бурятии.



Ранее к уголовной ответственности задержанный не привлекался.



Из точки скупки полицейские изъяли украденный телефон. Остальную сумму ущерба вор возместил.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ведётся следствие.

