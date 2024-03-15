В Бурятии в суд ушло дело об убийстве на страусиной ферме

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Обвиняемый признал свою вину



В Иволгинском районе Бурятии перед судом предстанет 41-летний мужчина, совершивший убийство на страусиной ферме.



Всё произошло ночью 22 декабря 2023 года, сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.



«Следствием установлено, что обвиняемый и потерпевший распивали спиртное в доме на территории страусиной фермы, где проживали и работали. После чего на фоне алкогольного опьянения между ними произошла ссора. Обвиняемый схватил кухонный нож и нанёс им мужчине удар в шею, а также множественные удары в область головы, тела и конечностей. Смерть мужчины наступила на месте происшествия», - говорится в сообщении.



Вину обвиняемый признал в полном объёме.



Недавно расследование уголовного дела завершили, и его с утверждённым обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения. По ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.

