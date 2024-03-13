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В Бурятии военнослужащего оштрафовали за хранение наркотиков

В Бурятии военнослужащего оштрафовали за хранение наркотиков
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru

С ним расплатились гашишем

Кяхтинский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор военнослужащему.

Установлено, что за оказанную помощь он получил от своего знакомого наркотическое средство. Это была, как выяснили следователи, смесь табака и масла каннабиса. В этот же день по дороге в воинскую часть мужчину остановили сотрудники правоохранительных органов, которые изъяли у него наркотическое средство.

Суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда.

Приговор вступил в законную силу.

армия суд наркотики

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