Житель Братска насмерть забил приятеля гвоздодёром

Происшествия, Фото: СУ СКР по Иркутской области

Потерпевший скончался на месте



В Братске возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя, который жестоко расправился с 56-летним мужчиной.



По данным следствия, всё произошло в ночь с 27 на 28 февраля. Двое братчан распивали спиртные напитки в одном из частных домов.



- На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений обвиняемый стал наносить своему знакомому удары кулаками в голову. После, вооружившись металлическим гвоздодёром, продолжил избивать потерпевшего. От полученных травм 56-летний мужчина скончался на месте, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Задержанному предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего». Его заключили под стражу.

