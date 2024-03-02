Потерпевший скончался на месте
В Братске возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя, который жестоко расправился с 56-летним мужчиной.
По данным следствия, всё произошло в ночь с 27 на 28 февраля. Двое братчан распивали спиртные напитки в одном из частных домов.
- На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений обвиняемый стал наносить своему знакомому удары кулаками в голову. После, вооружившись металлическим гвоздодёром, продолжил избивать потерпевшего. От полученных травм 56-летний мужчина скончался на месте, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Задержанному предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего». Его заключили под стражу.
Житель Братска насмерть забил приятеля гвоздодёром
Происшествия, Фото:
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