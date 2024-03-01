Мужчина пытался задушить таксиста
В Иволгинском районе Бурятии судебные приставы взыскали материальный ущерб с мужчины, осуждённого за разбой, рассказали в пресс-службе республиканского УФССП.
Злоумышленник, будучи пьяным, а также под действием наркотиков, вызвал такси. В пути он внезапно напал на водителя, накинув ему на шею синтетический шнурок и пытаясь задушить. Таксист сумел вырваться и выбежал из машины. Нападавший же сперва бежал за ним, угрожая молотком, а затем вернулся в авто и угнал его, решив продать.
Когда же опьянение прошло, преступник осознал, что машину ему продать не удастся. Поэтому, чтобы скрыть следы преступления, затопил её в реке Селенга.
Суд назначил нападавшему пять лет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он должен был выплатить ущерб компании, сдавала автомобиль водителю в аренду. Утопленная машина была оценена в 216 тысяч рублей.
Судебный пристав сперва обратил взыскание на доходы должника в колонии, где он получил работу. Когда же осуждённый вышел на свободу, выплаты прекратились. В итоге его привлекли к административной ответственности и оштрафовали. Только после этого мужчина полностью рассчитался с долгом.
В Бурятии с преступника взыскали ущерб за утопленный в реке автомобиль
Происшествия, Фото:
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