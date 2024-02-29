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Пенсионерка из Улан-Удэ «почистила ауру» более чем за 430 тысяч

Пенсионерка из Улан-Удэ «почистила ауру» более чем за 430 тысяч
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Женщина верила, что её вылечат на расстоянии

66-летняя жительница Улан-Удэ стала жертвой «экстрасенсов», обещавших по телефону поправить её здоровье.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии, ещё в 2022 году женщина по телевизору увидела рекламу о «лечении на расстоянии». Тогда за несколько сеансов «чудодейственных» дистанционных процедур улан-удэнка перевела более 180 тысяч рублей. Когда её дочь узнала о произошедшем, она сразу же обратилась в полицию.

Однако спустя несколько месяцев мошенники вновь связались с пенсионеркой. Мужчина представился директором того самого медицинского центра, работники которого ранее «помогали ей в лечении болезней», и снова предложил сотрудничество. Он обещал, что благодаря экстрасенсорному воздействию, в том числе чистке энергетического поля и магическим обрядам, улучшится зрение, пройдёт боль в ногах, нормализуется давление. Уверовавшая в эффективность прошлых процедур женщина согласилась.

За несколько энергетических сеансов, проходивших с февраля по май 2023 года, она лишилась 258 тысяч рублей.

- Деньги для их оплаты в обоих случаях были взяты ею в кредит. История вскрылась несколько дней назад, когда дочь, заподозрившая неладное, стала интересоваться тем, куда уходит пенсия улан-удэнки. Узнав о займах и причинах их оформления, она в очередной раз заявила в полицию, - рассказали в министерстве внутренних дел.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, ведётся следствие. 
мошенничество

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