Жителя Бурятии отправили в колонию за собранную «травку»

Мужчина хранил наркотическое вещество в ограде



Житель курумканского села Аргада признан виновным ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере».



Судом установлено, что в октябре 2023 года ранее судимый мужчина собрал на поле наркотикосодержащие растения конопли, которые в высушенном виде хранил у себя в ограде дома. Сотрудники полиции изъяли наркотическое средство массой более 104 граммов.



- Баргузинский районный суд, учитывая позицию государственного обвинителя, приговорил его к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Приговор не вступил в законную силу.



