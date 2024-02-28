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Жителя Бурятии отправили в колонию за собранную «травку»

Жителя Бурятии отправили в колонию за собранную «травку»
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина хранил наркотическое вещество в ограде

Житель курумканского села Аргада признан виновным ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере».

Судом установлено, что в октябре 2023 года ранее судимый мужчина собрал на поле наркотикосодержащие растения конопли, которые в высушенном виде хранил у себя в ограде дома. Сотрудники полиции изъяли наркотическое средство массой более 104 граммов.

- Баргузинский районный суд, учитывая позицию государственного обвинителя, приговорил его к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Приговор не вступил в законную силу.

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