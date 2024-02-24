Подросток брызнул им в лицо сотруднице супермаркета
В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего молодого человека. Он обвиняется в совершении разбоя.
По версии следствия, 4 января несовершеннолетний усольчанин напал на заместителя директора местного супермаркета. Подросток распылил пострадавшей в лицо перцовый баллончик и украл из магазина алкогольную продукцию.
- Обвиняемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Молодой человек свою вину признал, причинённый ущерб возместил, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Распыливший перцовый баллончик 17-летний усольчанин предстанет перед судом
Происшествия, Фото:
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