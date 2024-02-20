Бизнесмен из Бурятии стал уголовником из-за контрабанды древесины в Китай



Как выяснилось, бизнесмен заключил с иностранными компаниями контракты на поставку пиломатериалов. Однако злоумышленник предоставлял для декларирования в таможенный орган недостоверные сведения об их происхождении. Поставщик, указанный в декларациях, фактически ничего не поставлял – древесину приобрели и вывезли незаконно, что и выявили в ходе оперативных мероприятий.



Всего с февраля по апрель 2023 года лесоэкспортёр вывез в Китай через железнодорожный пункт пропуска ЖДПП «Забайкальск» около 300 кубометров сосны на 4 миллиона 400 тысяч рублей.





Против предпринимателя из Бурятии возбудили два уголовных дела за незаконный экспорт стратегически важных ресурсов в крупном размере – по части 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ. Контрабанду выявили правоохранительные подразделения Бурятской таможни совместно с сотрудниками УФСБ России по РБ.