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Застрявшим во льду Байкала в Бурятии оказался эвакуатор

Застрявшим во льду Байкала в Бурятии оказался эвакуатор
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Стали известны подробности ночного происшествия

Как сообщал «Байкал-Daily», 18 февраля под лёд Баргузинского залива в местности Лопатки частично провалился автомобиль. В пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии сообщили некоторые подробности произошедшего.

Оказалось, что водитель автоэвакуатора, игнорируя запрещающие знаки, выехал на лёд. Одним колесом автомобиль застрял в трещине и не смог выбраться самостоятельно. Ночью грузовик извлекли из ледового плена.

К счастью, обошлось без пострадавших.

- Данное происшествие стало следствием пренебрежительного отношения водителя большегрузной машины к запретительным мерам. Кроме того, после спасательной операции на ледовом покрытии Байкала остался технический и бытовой мусор. Сведения о происшествии и данные водителя грузовика будут переданы сотрудникам рыбинспекции для принятия по нему правового решения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Инспекторы ГИМС МЧС России предупреждают водителей: выезд на лёд Байкала опасен. Необходимо соблюдать правила передвижения по ледовой поверхности, не пренебрегать установленными на берегу предупреждающими и запрещающими знаками.
Байкал

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