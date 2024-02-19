Стали известны подробности ночного происшествия
Как сообщал «Байкал-Daily», 18 февраля под лёд Баргузинского залива в местности Лопатки частично провалился автомобиль. В пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии сообщили некоторые подробности произошедшего.
Оказалось, что водитель автоэвакуатора, игнорируя запрещающие знаки, выехал на лёд. Одним колесом автомобиль застрял в трещине и не смог выбраться самостоятельно. Ночью грузовик извлекли из ледового плена.
К счастью, обошлось без пострадавших.
- Данное происшествие стало следствием пренебрежительного отношения водителя большегрузной машины к запретительным мерам. Кроме того, после спасательной операции на ледовом покрытии Байкала остался технический и бытовой мусор. Сведения о происшествии и данные водителя грузовика будут переданы сотрудникам рыбинспекции для принятия по нему правового решения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Инспекторы ГИМС МЧС России предупреждают водителей: выезд на лёд Байкала опасен. Необходимо соблюдать правила передвижения по ледовой поверхности, не пренебрегать установленными на берегу предупреждающими и запрещающими знаками.
Застрявшим во льду Байкала в Бурятии оказался эвакуатор
Происшествия, Фото:
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