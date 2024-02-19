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На Байкале в Бурятии под лёд частично провалился автомобиль

На Байкале в Бурятии под лёд частично провалился автомобиль
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
К счастью, обошлось без пострадавших

На озере Байкал в местности «Лопатки» в 1 км от посёлка Усть-Баргузин Баргузинского района Бурятии под лёд частично провалился грузовик.

В воде оказались передние колёса, сообщает группа «Баргузин-инфо.24/7». Здесь же отметили, что обошлось без пострадавших.

Принимаются меры по извлечению автомобиля, отметили в группе.


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