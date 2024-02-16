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Житель Бурятии сломал женщине руку кочергой

Житель Бурятии сломал женщине руку кочергой
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина получил условный срок

Кяхтинский районный суд вынес приговор местному жителю, который напал на женщину, сломав ей руку кочергой.

Произошло это в ноябре 2023 года. В судебных материалах отмечается, что мужчина был пьян. У себя дома он поссорился со знакомой. Разозлившись, он нанёс женщине металлической кочергой два удара по правой руке.

Женщина получила перелом средней трети правой лучевой кости со смещением. Такая травма расценивается как средней степени тяжести.

- В зале суда подсудимый вину признал полностью, раскаялся в содеянном, извинился перед потерпевшей, после совершения преступления оказал ей материальную помощь. Он являлся участником боевых действий, имеет государственные награды, - отметили в пресс-службе Кяхтинского районного суда.

Суд признал мужчину виновным в умышленном причинении вреда здоровью и назначил полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Приговор в законную силу пока не вступил.
умышленное причинение среднего вреда здоровью

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